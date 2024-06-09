Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Haziran Ayında 4,8 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Haziran Ayında 4,8 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Haziran Ayında 4,8 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak için her alanda destek verdiklerini vurguladı. Haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

09.06.2024 10:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

???????Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. ???????

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Haziran Ayında 4,8 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika

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