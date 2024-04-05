Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı yaşlı ve engeli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli yardım programları geliştirdiklerini belirtti. Göktaş, bu kapsamda, nisan ayına ilişkin yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar TL tutarında aylığı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi.