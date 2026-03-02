Yaşlılar Ramazan'ı Huzurla Geçiriyor - Son Dakika
Yaşlılar Ramazan'ı Huzurla Geçiriyor

02.03.2026 10:59
Isparta'daki huzurevi sakinleri, ramazanı birlik ve huzur içinde sahur ve iftar sofralarında geçiriyor.

Isparta Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde iftar ve sahur sofralarında buluşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uluborlu ilçesindeki merkezde kalan yaşlılar için sahur ve iftar menüleri diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor. Sohbet eşliğinde yapılan sahur ve iftarların ardından dualar edilerek ramazanın manevi iklimi yaşatılıyor.

Merkez Müdürü Ünzile Gül, gün içerisinde sosyal etkinlikler, dini sohbetler ve Kuran-ı Kerim dersleriyle, huzurevi sakinlerinin aktif yaşam sürdüğünü ifade etti.

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Seher Gürkan da ramazanı aile ortamında geçirdiklerini dile getirerek, "Burada herkes birbirine destek oluyor, kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bu ortam bizi mutlu ediyor." dedi.

Sakinlerden 78 yaşındaki Murat Güver ise sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Burayı yaptıranlardan Allah razı olsun. Bakımımız çok iyi. Ramazan ayımız da diğer günlerimiz de huzur içinde geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Isparta, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlılar Ramazan'ı Huzurla Geçiriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Yaşlılar Ramazan'ı Huzurla Geçiriyor - Son Dakika
