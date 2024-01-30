Yaşlılardan oluşan koro, huzurevinde kalan akranlarına konser verdi

İsmet Dönüş:

"Öğrenmenin yaşı yok"

"Yaşlıların psikolojini iyi biliyorum"

Huzurevinde kalan Fatma Kanamur:

"Bizleri unutmayın"

ADANA - Adana'da yaşlılardan oluşan koro üyeleri, huzurevinde kalan akranlarına konser verdi. Koroda bulunan 80 yaşındaki İsmet dedenin de 4 yıl önce huzurevinde kaldığı sırada bağlama çalmayı öğrenip koroya katıldığı öğrenildi.

Adana Huzurevi'nde kalan İsmet Dönüş (80), 4 sene önce bağlama çalmaya merak salıp Çukurova Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Korosu'na katıldı. Birçok üyesi kendi akranı olan Dönüş, koro ile çeşitli konserler verdi.

Huzurevinde kalanları unutmadılar

İsmet Dönüş ve yaşlı koro üyeleri, koro şefi Remzi Özdaş'ın öncülüğünde özel bir huzurevi ile iletişime geçip yaşlılara konser vermek istediklerini iletti. Huzurevinden gerekli izinleri alan koro, geçtiğimiz gün yaşlılara konser verdi.

Unutulmaz eserleri seslendirdiler

Koro üyeleri birbirinden güzel ve unutulmaz türküleri seslendirip huzurevinde kalan yaşlılara moral verdi. Yaşlılarda türkülere eşlik edip keyifli vakit geçirirken mutlulukları gözlerinden okundu.

"Bu daha başlangıç"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsmet Dönüş, "Bugünkü etkinliğimizin amacı burada bulunan yaşlı, bakıma ihtiyacı olan büyüklerimize ve akranlarıma moral vermek. Koromuzla birlikte onların mutlu olmasını sağladık. Bende huzurevinde kalıyorum ve yaşlıların psikolojini iyi biliyorum. Şuanda onların ne kadar mutlu olduklarını gördüm. Bu daha başlangıç, bundan sonra da diğer huzurevlerine gidip orada kalanlara konser vereceğiz" dedi.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Yaşlılara tavsiyelerde bulunan ve asla kendilerini bırakmamalarını isteyen Dönüş, "Yaşlandım diye kendimizi bırakmak yok. Ben 76 yaşından sonra bağlama çalmayı öğrendim ve solist oldum. Demek ki öğrenmenin yaşı yok. Onu ifade etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Bizleri unutmayın"

6 aydır huzurevinde kalan Fatma Kanamur ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bugün çok mutlu oldum. Gelmek istemiyordum ama şimdi iyi ki geldim diyorum. Çok mutluyum. Sizin gibi güleryüzlü insanları gördüm daha mutlu oldum. Bizlerin unutulmamasını istiyorum" diye konuştu.