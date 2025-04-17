Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz Sempozyumu - Son Dakika
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Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz Sempozyumu

Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi'nde yaşlılıkta egzersiz ve spor temalı sempozyum düzenlendi.

17.04.2025 17:44
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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ile Üretken Bilge Yaşlılar Derneği işbirliğiyle "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor" sempozyumu gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda "Gerokinesiyoloji" temasıyla yapıldı.

Sempozyumda alanında uzman akademisyenler, egzersiz ve spor bilimleri alanında yaşlılara özgü bilimsel ve teknolojik gelişmeleri masaya yatırdı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, buradaki konuşmasında, sempozyumun verimli ve etkili sonuçlar ortaya koyacağına inandıklarını söyledi.

Egzersiz ve sporun önemini vurgulayan Lapa, "Egzersiz ve spor hepimizin hayatında son derece önemli bir yere sahip ama sadece gençliğe mal olan bir konu değil. Yaşlı bireylerin de hem zihinsel hem de fiziksel gelişimleri açısından bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyum, bilgi birikimimizi paylaşmak, yeni araştırmalara ilham vermek, yaşlılıkta aktif ve verimli bir şekilde teşvik edici stratejiler geliştirmek gibi çok kıymetli bir amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

Üretken Bilge Yaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli ise devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin yaşlılık alanında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Sempozyumun yaşlı yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Çöpelli, şunları kaydetti:

"Üretkenliğimizi sürdürüyoruz ve yaşama katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeniden yapılanmanın birinci alanı fiziksel yenilenmedir, egzersiz ve spor bu anlamda önemlidir. Bu düşüncelerle geleneksel hale getirmeye çalıştığımız sempozyumumuz, spor bilimcilerin katılımıyla yaşlı yaşamına destek sağlayacak ve onları çok ileri götürecek düzeydedir."

Çeşitli oturumlarla devam edecek sempozyum, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz Sempozyumu - Son Dakika

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