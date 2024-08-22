Yatağan'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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