Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük- Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü fark etti.
Sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, motosiklet sürücüsünün yatarak motosiklet kullanması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücü Görüntülendi - Son Dakika
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