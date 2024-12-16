Yavaş: 6 Şirketin Hesaplarına Haciz Geldi - Son Dakika
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Yavaş: 6 Şirketin Hesaplarına Haciz Geldi

Yavaş: 6 Şirketin Hesaplarına Haciz Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın bazı şirketlere haciz uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu bulunmadığını ve haciz uygulanan 6 şirketin hesaplarının bloke edildiğini belirtti.

16.12.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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YAVAŞ: 6 ŞİRKETİN PERSONEL MAAŞ HESAPLARI DAHİL TÜM HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞTUR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın haciz işlemi başlatmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yavaş: 6 Şirketin Hesaplarına Haciz Geldi - Son Dakika

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