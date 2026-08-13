Yavaş: Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İLBANK ve Asya Kalkınma Bankası iş birliğinde düzenlenen " COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi" hazırlık programına katıldı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaynaklarını doğru kullanan, afetlere ve iklim krizine karşı dirençli, yaşam kalitesi yüksek kentler için bilimin ışığında, ortak akılla çalışmak hepimizin görevidir. Çünkü şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.