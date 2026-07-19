Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken kentte nesli koruma altında olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde; dağda yavrularını emziren keçi yer aldı. DKMP Genel Müdürlüğü, görüntüleri sanal medya hesabından 'Doğanın Kalbinde Bir Aile Potresi' notuyla paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Yavru Keçiyi Dronla İzlediler - Son Dakika
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