Yavru Keçiyi Dronla İzlediler - Son Dakika
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Yavru Keçiyi Dronla İzlediler

Yavru Keçiyi Dronla İzlediler
19.07.2026 16:38
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Erzincan'da yavrularını emziren dağ keçisi dronla görüntülendi. Doğa Koruma paylaştı.

ERZİNCAN'ın Keşiş dağlarında yavrularını emziren dağ keçisi, dronla görüntülendi.

Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken kentte nesli koruma altında olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde; dağda yavrularını emziren keçi yer aldı. DKMP Genel Müdürlüğü, görüntüleri sanal medya hesabından 'Doğanın Kalbinde Bir Aile Potresi' notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Erzincan, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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