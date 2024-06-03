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Yavru puhuya polisten "güven" mesajı

AMASYA - Amasya'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru puhu polislere teslim edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş bulduğu yavru puhuyu polis merkezindeki güven masasına getirip bıraktı. Polis memurunun "şefkati" hayvanı yaşama bağladı. Baykuş ya da gece yırtıcısı kuş türünden olan yavru puhunun, emniyet içinde bulunan güven masasındaki sakinliği kameraya yansıdı.

Yavru puhu emniyette "güvende"

Herhangi bir yarası olmayan yavru puhu Türk polisinin, şefkatli ellerinden alınarak Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Taşova Temsilcisi Mustafa Akıl'a teslim edildi. Akıl, "Taşova'dan bir arkadaşımız, karakola teslim etmiş. Baykuş türü ama baykuş değil, puhu. Bu çok büyük bir hayvandır. Ama yavru bu. Teslim almaya geldik. Bakıma gidecek, büyütülüp tekrar doğaya salınacak. Polis, güven verir, huzur verir. Biliyorsunuz burada polis arkadaşlara teslim etmişler. Arkadaşımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yavru puhu, yapılan incelemelerin ardından tekrar doğal hayata salınacağı öğrenildi.