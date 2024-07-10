Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı Asıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

10.07.2024 12:32
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Görevliler, saat 06.00'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, saat 08.00'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, saat 10.00'da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 18 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde Türk bayrağı astı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asımı sırasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da hazır bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılını geride bıraktıklarını, geçmiş yıllarda olduğu gibi şehitleri anarak, gazileri hatırlayarak milletin bekası ve devletin geleceği noktasında, Türk milleti olarak üzerlerine düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmenin bilincinde yollarına devam ettiklerini söyledi.

Turunç, o günü unutturmamak adına 15 Temmuz Derneği olarak devlet kurumlarıyla beraber etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek, yerine başka egemen güçlerin bayraklarını asmak isteyen hainlere bir cevap olması niteliğinde İstanbul'un üç köprüsüne, bu sene ilk kez iki köprümüze (Osmangazi-Çanakkale Köprüsü) daha olmak suretiyle beş köprüye devasa bayraklarımızı asacağız. Bu bayraklar burada dalgalanırken milletimize gurur verecek. Onu görenler bu bayrağı bize emanet eden ecdadımıza karşı bağlılıklarını ifade edecekler."

Bayrağın bağımsızlık sembolü olduğunu anlatan Turunç, şunları kaydetti:

"Bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüz binlerce ecdadımız canını seve seve verdi. Bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi bu topraklarda yine bayrağımıza uzanan elleri kıracak iradede ve şuurda milyonlarca insanımız var. Dolayısıyla kimse tevessül edip bu bayrağa, sevgiyle ve muhabbetle bakmanın ötesinde başka bir gözle bakmasın. Yoksa görme duygusunu, görme organını kaybeder, maalesef bundan sonra da bir daha göremez. Tekrar ifade ediyorum ki bayrağımızın özgürlük adına topraklarımızda ve göklerde dalgalanması, yaşama sevinci ve bu topraklara bağlılığımızı arttıracak."

Turunç, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'ne ilk kez bayrak asacaklarını, oradan geçen insanların da kendileriyle beraber aynı duyguyu yaşayacaklarını kaydetti.

İstanbul'da Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerlerin kurşunlarıyla şehit düşen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ve 15 Temmuz şehidi Erhan Dündar'ın babası Ramazan Dündar da bayrağın asılmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Öte yandan köprülere asılan Türk bayraklarının yanına 15 Temmuz Derneği bayrağı ile "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar da asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
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