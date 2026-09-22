Yavuz Sultan Selim için bestelenen ilk mehter marşı Kırklareli'de seslendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavuz Sultan Selim için bestelenen ilk mehter marşı Kırklareli'de seslendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Efe Çakmak, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılı için bestelediği mehter marşını Kırklareli'de seslendirdi. Çakmak, Yavuz Sultan Selim için hazırlanan ilk mehter marşını 12 yıl önce kaleme aldığını belirtti.

Kırklareli'nde yaşayan müzisyen Efe Çakmak, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim anısına bestelediği mehter marşını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Çakmak, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılı dolayısıyla bestelediği marşı Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde icra etti.

Çakmak, Kültür ve Sanat Evi bahçesinde oluşturulan alanda marşı okudu.

"Marşı büyük bir ihtimam ve titizlikle hazırladım"

Çakmak, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıl önce kaleme aldığı marşı Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılında vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarihe büyük ilgi duyduğunu belirten Çakmak, "Yavuz Sultan Selim'in benim için ayrı bir önemi var. Marşı büyük bir ihtimam ve titizlikle hazırladım. Bugün de Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı ile beraber çalmak ve söylemek nasip oldu. Yavuz Sultan Selim'i vefatının 506. yılında dualarla anıyoruz." diye konuştu.

Çakmak, marşın sözlerini yazarken Osmanlı tarihine yön veren isimleri ve bölge tarihini göz önünde bulundurduğunu vurguladı.

Yavuz Sultan Selim'in hayatında Çorlu, Edirne ve Balkanlar'ın çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Çakmak, şöyle devam etti:

"Marşın sözlerini yazarken sırdaşı, yakın dostu Hasan Can'ı ve padişahın hayatını düşünerek kaleme aldım. Yaklaşık 5 asırdır ilk defa gerçekleşen bir çalışmayı hayata geçirmek bana nasip oldu. Yavuz Sultan Selim'e daha önceden hiçbir mehter marşı hazırlanmamıştı. Yavuz Sultan Selim için hazırladığım bu eser dışında farklı çalışmalarım da var. İnşallah eserimiz tüm Türkiye'de duyulur."

Kaynak: AA
Yavuz Sultan SelimKültür SanatKırklareliEdirneKültürGüncelMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:34:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim için bestelenen ilk mehter marşı Kırklareli'de seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement