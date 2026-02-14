Yavuzyılmaz: Avrasya Tüneli'nde Garantili Soygun - Son Dakika
Yavuzyılmaz: Avrasya Tüneli'nde Garantili Soygun

14.02.2026 01:59
CHP'li Yavuzyılmaz, Hazine'nin 2025'te Avrasya Tüneli'ne 959 milyon lira ödediğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde 2025'in ilk 6 ayında araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine'nin şirkete "fiyat farkı" adı altında 959 milyon lira ödeme yaptığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin Avrasya Tünelindeki garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık! AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli'nde; 2025 yılının ilk 6 ayındaki araç geçiş garantileri tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2025 yılının ilk 6 ayında garanti edilen araç geçiş sayısı: 13 milyon 8 bin adet. Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 14 milyon 48 bin adet. Hazinenin şirkete, 'Fiyat Farkı' adı altında ödediği garanti tutarı: 959 Milyon Lira. Bunun adı garantili soygundur!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

