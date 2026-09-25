Yavuzyılmaz, emekli polisin ölümüne 'Artık yeter' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, emekli polisin ölümüne 'Artık yeter' diyerek tepki gösterdi

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Yavuzyılmaz, emekli polisin ölümüne \'Artık yeter\' diyerek tepki gösterdi
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AYM önündeki emekli eylemi sırasında intihar eden emekli polis memurunun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, ölümün emeklilerin ağır ekonomik koşullarını ortaya koyduğunu savunarak 'Artık yeter' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Anayasa Mahkemesi önünde düzenlenen emekli eylemi sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bir tarafta milyarlık fon vurgunlarıyla servetine servet yapanlar, diğer tarafta hayatını yıllarca bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş, bugün ekmeğinin derdine düşmüş namuslu ve şerefli emeklilerimiz var. Toplumun alarm zillerini, emeklinin çığlığını daha ne kadar duymazdan geleceksiniz? İnsanlar geçinemediğini haykırıyor. Artık yeter" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yaptı.

Türkiye'de milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Yavuzyılmaz, Şekeroğlu'nun ölümünün emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ağır sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, son bir haftada yaşanan "asrın fon vurgunu" tartışmaları, okul saldırıları ve Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine dikkati çekerek, bu gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bir tarafta milyarlık fon vurgunlarıyla servetine servet yapanlar, diğer tarafta hayatını yıllarca bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş, bugün ekmeğinin derdine düşmüş namuslu ve şerefli emeklilerimiz var.

Son bir haftada yaşadıklarımızı birbirinden bağımsız olaylar olarak görüp geçiştiremeyiz. Çocuklarımızın güvenliği, binlerce vatandaşımızın fon mağduriyeti ve emeklilerimizin yaşam mücadelesi ortada. Ülkenin dört bir yanından alarm zilleri çalıyor. Toplumun alarm zillerini, emeklinin çığlığını daha ne kadar duymazdan geleceksiniz? İnsanlar geçinemediğini haykırıyor. Artık yeter.

AKP'nin bu kara düzeni ülkeyi ağır bir ekonomik ve sosyal krizin içine sürüklüyor. Bu gidişatın bedelini milyonlarca vatandaşımız ödüyor. Emekli sadaka istemiyor; yıllarca verdiği emeğin karşılığını, alın terinin hakkını ve insan onuruna yakışır bir yaşamı istiyor. İktidar artık emeklilerin çığlığını duymak zorundadır.

Emekli polis memurumuz Ali Şekeroğlu'nun ailesine, sevenlerine ve tüm emeklilerimize başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüz. Onun ve milyonlarca emeklinin insanca yaşam mücadelesi, bu ülkenin vicdanında karşılığını bulmalıdır."

Kaynak: ANKA
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