Yaya Geçidinde Ölüm: Güvenlik Çağrısı - Son Dakika
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Yaya Geçidinde Ölüm: Güvenlik Çağrısı

Yaya Geçidinde Ölüm: Güvenlik Çağrısı
27.06.2026 19:26
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Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ölen Güneş Uçak için vatandaşlar eylem yaptı.

SAMSUN'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Güneş Uçak (12) için vatandaşlar, kazanın meydana geldiği noktada yolu trafiğe kapatarak yaya güvenliği çağrısında bulundu.

Atakum ilçesinde 6 Haziran'da Mimar Sinan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Güneş Uçak, Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden geçmeyeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Uçak, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

'YAYA GEÇİTLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ'

Güneş Uçak'ın hayatını kaybettiği yaya geçidinde bugün çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Grup, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, eylem sırasında güvenlik önlemi alarak trafiği Adnan Menderes Bulvarı üzerinden yönlendirdi. Açıklamayı okuyan Güneş Uçak'ın dayısı Levent Topaloğlu, yaya geçitlerinin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Topaloğlu, " Samsun'da güvenli olması gerekirken fakat hepimizin tedirginlik ile yaklaştığı bir yaya geçidinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Güneş'imizi bir trafik kazasında kaybettik. Kazanın hemen ardından hazırlanan ilk raporlarda, yaya geçidinde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle Güneş'in kusurlu sayılması; canımızı kaybetmenin yanında adalet duygumuzu da derinden yaralamıştır. Bugün burada yalnızca bir trafik düzenlemesinin, bir yol üzerindeki çizgileri ya da bir kural ihlalini konuşmak için değil, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu olan insan hayatına verilen değeri konuşmak için bir aradayız. Buradan yetkililere çağrımızdır. Yaya geçitleri daha güvenli hale getirilmeli, riskli bölgelerde gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmalı, denetimler artırılmalı ve trafik kurallarına uymanın bir zorunluluktan öte bir yaşam kültürü olduğu toplumun her kesimine anlatılmalıdır. Tüm yaya geçitleri görünür ve fiziki engelleri, akıllı sinyalizasyon, yükseltilmiş geçitler ile daha güvenli hale getirilmelidir. Riskli bölgelerde denetimler sıfır tolerans ilkesiyle artırılmalıdır. ve caydırıcı cezai yaptırımların tavizsiz uygulanmasını acilen talep ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması sırasında yolu kullanan bir TIR şoförü, trafiğin kapatılmasına tepki gösterdi. Polis ekipleri araya girerek TIR'ı bölgeden uzaklaştırırken, eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Güneş, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaya Geçidinde Ölüm: Güvenlik Çağrısı - Son Dakika

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