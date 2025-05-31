Yaya Güvenliği ve Trafik Akışı için AI Sistemi - Son Dakika
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Yaya Güvenliği ve Trafik Akışı için AI Sistemi

31.05.2025 11:19
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OMÜ'de geliştirilen yapay zeka tabanlı sistem, yaya güvenliği ve trafik akışını artırmayı hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) geliştirilen yapay zeka tabanlı sinyalizasyon sistemi ile yayaların güvenli şekilde yolun karşısına geçmesi, aynı zamanda araçların zamandan tasarruf etmesinin sağlanması hedefleniyor.

OMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Recep Arslan'ın koordinesinde hazırlanan "Yaya Geçitlerinde Takip Tabanlı Akıllı Yaya Geçidi Sinyal Sistemi Geliştirilmesi Projesi", Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Dr. Metin Mutlu ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Durmuş Özkan Şahin, Yüksek Bilgisayar Mühendisi Recep Arslan, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fuat Yavuz ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zahid Enes Genç tarafından Türkiye'nin ulaştırma teknolojilerinde dijitalleşmeye yönelik ulusal vizyonuna katkı sağlamak amacıyla kurulan "CEITSS Lab" laboratuvarında 6 ayda geliştirildi.

Proje, geçen ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye'de ulaşım sistemlerini daha akıllı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen 8. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında "Akademik AR-GE Ödülü"ne layık görüldü.

Sistem normal bireylere kişi sayısını algılayan sensörler sayesinde standart geçiş süresi verirken, engelli ya da yaşlı bireylere ise kart okuma butonuna ulaşım kartlarını okutmaları halinde daha uzun süre geçiş süre sunuyor.

Sistem, anlık olarak takip ederek yaya geçiş alanında bir kişi tespit ettiğinde yayalar için yeşil ışığı devreye alırken, yaya yoksa trafik akışını kesmeden araçların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Trafik akışının daha verimli olması hedefleniyor

Arslan, AA muhabirine, yaya geçitlerinde kişi takibine dayalı sinyalizasyonların dinamik biçimde yönetilmesini mümkün kılan yenilikçi bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

Geleneksel yaya sinyalizasyon sistemlerinin sadece sabit zaman dilimlerine dayalı çalıştığını veya yaya butonuna basılması halinde devreye girdiğini belirten Arslan, "Projemiz yapay zeka destekli olup, veri odaklı ve güvenliği önceleyen altyapı yaklaşımlarıyla kent içi ulaşımda önemli ihtiyaç alanına çözüm sunmaktadır. Projemizde sistem radar sensörleri aracılığıyla yaya varlığını anlık olarak takip etmekte, orada bulunuyorsa yeşil ışığı yaya için devreye almaktadır. Eğer yaya bulunmuyorsa var olan sistem devam etmektedir. Böylece hem trafik akışını daha verimli hale getirmekte hem de çevresel sürdürülebilirlik desteklenmektedir." ifadesini kullandı.

Herkese farklı geçiş süresi verilebilecek

Projede kişisel ulaşım kartları basılarak yaşlı ve engelli bireylerin geçiş sürelerine yönelik kişileştirilmiş çözüm de sunulduğunu dile getiren Arslan, "Sistem, kişiye özgü geçiş süreleri tanıyarak sosyal kapsayıcılığı da öncelemektedir. Geliştirdiğimiz sistemin temel amacı, trafik ışıklarını akıllandırarak hem yayalar hem sürücüler için güvenli ve çevreci verimli trafik deneyimi sunmaktır. Sistem, araçlarının gereksiz dur-kalk yapmalarını azaltarak yakıt tüketimini ve karbon emisyonu düşürmekte, aynı zamanda trafik sinyalizasyonunun verimliliğini artırmaktadır." diye konuştu.

Projenin aynı zamanda istatistiksel veri toplayarak ileriye dönük çalışmalara da faydalı olacağını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Kullandığımız ulaşım kartlarındaki bilgileri merkezi sistemden çekerek, engellilerin ve diğer kişilerin bilgilerini alarak istatistiksel veri tutmakta. Normal birey, görme engelli birey, 65 yaş üstü bireylerin kart geçiş süreleri istatistiksel olarak tutulmakta. Mesela tekerlekli sandalye ile gelen kişiye 30 saniye, görme engelli kişiye 15 saniye, işitme engelli veya diğer özel gereksinimli bireylere daha kısa ışık süresi verebiliyor. Okul önlerinde çocukların trafik kazaları ile karşılaşmaması, güvenilir trafik akışını sağlamak için bu sistemi çocukların da kullanacağı bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. AUS Türkiye Derneği aracılığıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi gibi irtibat kurduğumuz birçok belediye ile çalışmaya devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

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