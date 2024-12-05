Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
K.Ç'nin (27) kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim (74) ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu, yaşamını yitirdi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Halim Bekiroğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu öğrenildi.??????? OMÜ'den de baş sağlığı mesajı yayımlandı.
Son Dakika › Güncel › Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?