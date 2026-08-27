Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
Nazilli'de yolun karşısına geçen yayaya araba çarptı, kadın hastaneye kaldırıldı, sürücü aranıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bozyurt Mahallesi Kanal Üstü Küme Evleri Sokak'ta ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 09 H 2715 plakalı otomobil, minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye (48) çarparak kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadının minibüsten inmesi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve yayanın çarpmanın etkisiyle yola savrulması görülüyor.
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