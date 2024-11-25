Yaylada Mahsur Kalan Çoban 24 Saat Sonra Bulundu

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KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban Sadettin Demirkol (80), ekiplerin çalışmasıyla 24 saat sonra sağ bulundu.

Akkışla ilçesinde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkan Sadettin Demirkol, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Demirkol'un dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD, jandarma, UMKE ve ANDA ekipleri, Sadettin Demirkol'un bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Demirkol'u 24 saat sonra sağ buldu. Demirkol, sağlık ekiplerince Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Demirkol'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yayladaki küçükbaş hayvanların birçoğunun olumsuz hava şartları nedeniyle öldüğü, diğerlerinin de traktörle ilçeye götürüldüğü bildirildi.