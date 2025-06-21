Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yayladağı- Antakya çevre yolunun Sofular Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 80 EK 615 plakalı otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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