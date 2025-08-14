Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Dağdüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?