Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hisarcık Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yayladağı'nda Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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