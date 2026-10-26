Yayman, Türkiye'nin terörü aşarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yayman, Türkiye'nin terörü aşarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yayman, Türkiye\'nin terörü aşarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HMKÜ'deki konferansta Türkiye'nin terör sorununu geride bırakarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini söyledi. Yayman, güvenlik kaynaklarının ekonomik ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesinin refah artışındaki rolüne dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, "Türkiye terör sorununu geride bırakarak küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla ilerliyor" dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Dayanışma ve Kardeşlik Konferansı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, konuşmacı olarak katıldı. Yayman, toplumsal bütünleşme, kalkınma ve demokratikleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli dayanışma ve kardeşlik olgusunun ülkenin büyümesi ve kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Yayman, geçmiş dönemde güvenlik alanına ayrılan kaynakların ekonomik ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesinin refah artışındaki rolüne dikkat çekti. Sürecin temel amacının toplumsal huzurun kalıcı olarak tesis edilmesi olduğunu belirten Yayman, TBMM'deki uzlaşı ortamının ve yasal altyapının önemine işaret etti. Yayman ayrıca, güncel kamuoyu araştırmalarında toplumsal barış ve huzur adımlarına yönelik desteğin yüksek oranlara ulaştığını ifade etti.

'TÜRKİYE KARARLILIKLA İLERLİYOR'

Geçmişten bu yana atılan reform adımlarına değinen Hüseyin Yayman, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ile hak ve özgürlüklerin genişletilmesi yönündeki çalışmaların önemini kaydetti. Türkiye'nin terör sorununu geride bırakarak küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Yayman, bu vizyonun ülkenin geleceğini inşa edeceğini kaydetti.

'BİLİM BARIŞA OMUZ VERDİĞİNDE DEĞER KAZANIR'

Konferansın açılışında konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ise Hatay'ın farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi. Deprem yaraları sarılırken en büyük gücün kardeşlik ikliminden alındığını vurgulayan Rektör Eren, Türkiye Yüzyılı vizyonunun toplumsal bütünleşme dönemi olduğunu ifade etti. Senato kararıyla Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki bilimsel araştırma projelerine öncelik verdiklerini bildiren Eren, bilimin barışa omuz verdiğinde değer kazanacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA
Hüseyin YaymanPolitikaAK PartiTürkiyeGüncelRefahTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
21:03
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 23:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yayman, Türkiye'nin terörü aşarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei