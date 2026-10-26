Yayman, Türkiye\'nin terörü aşarak küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirtti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, "Türkiye terör sorununu geride bırakarak küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla ilerliyor" dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Dayanışma ve Kardeşlik Konferansı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yayman, konuşmacı olarak katıldı. Yayman, toplumsal bütünleşme, kalkınma ve demokratikleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli dayanışma ve kardeşlik olgusunun ülkenin büyümesi ve kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Yayman, geçmiş dönemde güvenlik alanına ayrılan kaynakların ekonomik ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesinin refah artışındaki rolüne dikkat çekti. Sürecin temel amacının toplumsal huzurun kalıcı olarak tesis edilmesi olduğunu belirten Yayman, TBMM'deki uzlaşı ortamının ve yasal altyapının önemine işaret etti. Yayman ayrıca, güncel kamuoyu araştırmalarında toplumsal barış ve huzur adımlarına yönelik desteğin yüksek oranlara ulaştığını ifade etti.

'TÜRKİYE KARARLILIKLA İLERLİYOR'

Geçmişten bu yana atılan reform adımlarına değinen Hüseyin Yayman, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ile hak ve özgürlüklerin genişletilmesi yönündeki çalışmaların önemini kaydetti. Türkiye'nin terör sorununu geride bırakarak küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Yayman, bu vizyonun ülkenin geleceğini inşa edeceğini kaydetti.

'BİLİM BARIŞA OMUZ VERDİĞİNDE DEĞER KAZANIR'

Konferansın açılışında konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ise Hatay'ın farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi. Deprem yaraları sarılırken en büyük gücün kardeşlik ikliminden alındığını vurgulayan Rektör Eren, Türkiye Yüzyılı vizyonunun toplumsal bütünleşme dönemi olduğunu ifade etti. Senato kararıyla Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki bilimsel araştırma projelerine öncelik verdiklerini bildiren Eren, bilimin barışa omuz verdiğinde değer kazanacağını dile getirdi.