Yaz Mevsiminde Dağcılar Kar Tünellerine Girdi - Son Dakika
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Yaz Mevsiminde Dağcılar Kar Tünellerine Girdi

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Bursa'da yaz mevsiminin ortasında Uludağ'a tırmanan dağcılar, derelerin üzerinde biriken kar kütlelerinden oluşan tünellere girdi. Bu ilginç deneyim, izleyenleri büyüledi ve yürekleri ağza getirdi.

10.07.2024 13:24
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Yaz mevsiminin ortasında iglo keyfi

Dağcılar, derelerin üzerindeki kar tünellerine girdi

BURSA - Bursa'da yaz ayının ortasında Uludağ'a tırmanan dağcılar, inşa ettikleri iglo köşesinde dinlenme fırsatı buldu. Derelerin üzerinde biriken kar kütlelerinden oluşan tünellere giren dağcılar, yürekleri ağza getirdi.

Bursa'da geçtiğimiz Haziran ayında Uludağ'ın zirvesine tırmanan dağcıların ilginç anları, yaşadığımız sıcak havalarda izleyenlerin içlerini serinletti. Kış aylarında beyaza bürünen zirvenin yazında tadını çıkaran dağcılar, belli bölgelerde kalan karların üzerinde yaz ayının ortasında yürümenin keyfine vardı. Eriyen karlarla gürüldeyen dereler, biranda bastıran sis bulutları ve yeni yeni çıkan çiçekler, izleyenleri büyüledi.

Yaz ve kış aylarında çıktıkları Uludağ'da renkli görüntüleri kayda alan dağcılar, kimi zaman ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Sertleşen kar tabakasını testere ile küçük tuğlalar haline getiren dağcılar, kendilerine iglo dinlenme köşesi yaptı.

Dağcıların kayda aldığı diğer görüntüler ise yeni yeni çıkmaya başlayan Uludağ'ın el değmemiş çiçekleri oldu. Dağcılar, yaşanan hava akımında ise aniden bastıran sisin arasında kaldı. Sis bulutlarının görsel şöleni ise izleyenleri mest etti.

Eriye karlar, dereleri ve şelaleleri coştururken, dağcıların bazı etkinlikleri ise yürekleri ağza getirdi. Derelerin üzerinde biriken kar kütleleri, suyla beraber erirken oluşturduğu tünel, görenleri büyüledi. Kar kütlesinin dere üzerinde oluşturduğu tünelin bir ucundan giren dağcılar, diğer ucundan çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yaz Mevsiminde Dağcılar Kar Tünellerine Girdi - Son Dakika

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