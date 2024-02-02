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Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Tedavi gören yazar Alev Alatlı'nın ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Bakan Koca, Alatlı'nın vefatını üzüntüyle açıklarken, onun sözlerini bir vasiyet olarak nitelendirdi ve fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

02.02.2024 14:10
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Bir süredir tedavi gören yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti.

Alatlı'nın ölüm haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Koca açıklamada yaptığı "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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