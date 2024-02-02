Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

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Yazar Alev Alatlı , çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Alatlı, yarın öğle namazında Eyüp Sultan Camii 'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine defnedilecek.

Son 1 yıldır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar Alev Alatlı bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alev Hanımı kaybettik.Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.