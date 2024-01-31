 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi İstanbul'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi İstanbul'da Hayatını Kaybetti

Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi İstanbul\'da Hayatını Kaybetti

66 yaşındaki yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Levi, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış bir isimdi.

31.01.2024 09:38  Güncelleme: 09:41
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL, YAZAR, iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Art Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, " Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi, 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu.İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar kaleme aldı. İlk kitabı olan  "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" ı 1986 yılında yayınlayan yazar, 1990 yılında ise, ilk öykü kitabı olan "Bir Şehre Gidememek" adlı kitabını yayınladı. İlk öykü kitabıyla o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında ikinci kitabı 'Madam Floridis Dönmeyebilir' adlı kitabıyla adında söz ettiren Levi ilk romanı 'En Güzel Aşk Hikayemiz' i 1992 yılında yazdı.1993'te başladığı "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını 6 yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Levi, bu kitabıyla 2000 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. 66 yaşında hayatını kaybeden yazar Mario Levi, edebiyat yazarlığının yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı da yaptı. Yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de veren Levi'nin son kitabı "Bir Cümlelik Aşklar" ise, Nisan 2016'da okuyucusuyla buluştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Akşener'den İmamoğlu'na bilboard tepkisi: Bu sefer engel çıkaran Saray değil, Saraçhane
    10:59 Akşener'den İmamoğlu'na bilboard tepkisi: Bu sefer engel çıkaran Saray değil, Saraçhane

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, ''Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane.'' dedi.

  • Özgür Özel: Hacer Foggo'ya paylaşımı nedeniyle itiraz edildi
    10:48 Özgür Özel: Hacer Foggo'ya paylaşımı nedeniyle itiraz edildi

    CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.

  • İstanbul'da kıran kırana bir yarış var! Son ankette İmamoğlu ve Kurum oyları eşitledi
    10:35 İstanbul'da kıran kırana bir yarış var! Son ankette İmamoğlu ve Kurum oyları eşitledi

    İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.

  • TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikleri açıkladı
    10:26 TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikleri açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.

  • Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı felç etti
    10:20 Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı felç etti

    Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.

  • Numan Kurtulmuş nerede? Meclis'in karıştığı oturumda gözler en çok onu aradı
    10:10 Numan Kurtulmuş nerede? Meclis'in karıştığı oturumda gözler en çok onu aradı

    Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.

  • Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Uludağ'daki fiyatlara sitem etti: Et yemeği 3 bin 700 TL
    09:56 Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Uludağ'daki fiyatlara sitem etti: Et yemeği 3 bin 700 TL

    Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.

  • Uzmanı açıkladı: İstanbul ısı adası olduğu için kar yağmıyor
    09:55 Uzmanı açıkladı: İstanbul ısı adası olduğu için kar yağmıyor

    Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.

Mario Levi, Cumhuriyet, İstanbul, Edebiyat, Sanat, Ölüm, İstanbul, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi İstanbul'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 11:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yazar ve İletişim Eğitmeni Mario Levi İstanbul'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement