Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Bıyıklı, Malatya\'da öğrencilerle buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Bıyıklı, Malatyalı düşünür Fethi Gemuhluoğlu'nun genç nesillerin yetişmesine verdiği öneme dikkati çekerek, "Fethi Gemuhluoğlu, halis bir gençlik yetiştirme idealiyle yaşamış bir dostluk rehberidir. Türk milletinin evlatlarına kutlu idealler aşılamış, 'Hayalleriniz, düşleriniz büyük olsun.' diyerek gençlere büyük düşünmeyi öğütlemiştir." dedi.

Gemuhluoğlu'nun medeniyetin inşasında gençlere büyük önem verdiğini dile getiren Bıyıklı, "Türk-İslam medeniyetinden aldığı ilhamla Anadolu gençlerine dostluk fikrini aşılar. Tarihe, coğrafyaya, insana, ağaca, toprağa, kurda ve kuşa dost olmayı öğretir. Bir vakıf adamı olarak geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesiller için çalışır. Gençlerin kabiliyetlerini keşfeder, dertleriyle dertlenir. Herbirine vakit ayırır, kıymet verir, kendilerini yetiştirmeleri için imkan sunar." diye konuştu.

Gençlerden okumalarını isteyen Bıyıklı, "Fethi Gemuhluoğlu, tüm varlığını Türkiye'mize adamış bir vakıf adamıdır. Hayattayken gönüllerde tutuşturduğu dostluk ateşi, vefatından sonra da yürekleri ısıtmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Program, Okul Müdürü Ramazan İlhan'ın Bıyıklı'ya plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Selman Gemuhluoğlu ile diğer ilgililer katıldı.