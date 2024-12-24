Yazıcı: AK Parti Her Yerde Var

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz Türkiye partisiyiz. Her yerdeyiz. Siyasetimiz kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Sokakta, pazarda, insanın olduğu her yerde AK Parti vardır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti'yi, milletin inşa ettiğini ve kurulduğundan itibaren milletin teveccühüne mazhar olduğunu vurgulayan Yazıcı, "AK Parti'miz, hizmet anlayışımızın ve milletimizle kucaklaşmamızın neticesinde 22 yıldır milletimizin hizmetindedir. Fiili durum bu iken CHP Genel Başkanının gerçeklerden kopuk, hezeyan içindeki mesnetsiz ve haksız beyanları kendisini komik duruma düşürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"AK Parti kadrolarının milletin sinesinden çıktığı gerçeği ortadayken seçkinci, milletimizin değerlerinden uzak CHP'nin Genel Başkanını hayal dünyasıyla baş başa bırakıyorum. Biz Türkiye partisiyiz. Her yerdeyiz. Siyasetimiz kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Sokakta, pazarda, insanın olduğu her yerde AK Parti vardır. AK Parti'miz, başarı çıtasını milletimizle olan muhabbetimizin hasbiliğine ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya çıkarmıştır. Milletimizle aramızdaki sarsılmaz bağı, bu millette karşılığı olmayanlar anlayamaz, göremez."