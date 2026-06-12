(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin dosya hakkında "yetkisizlik" kararı vererek adli işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'deki helikopter kazası soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan soruşturma dosyasında "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Son Dakika › Güncel › Yazıcıoğlu Kazası Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika
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