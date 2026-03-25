Yazıcıoğlu, Vefatının 17. Yılında Anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet sevdasını hayatının merkezine koyan, inancından ve davasından asla taviz vermeyen merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.