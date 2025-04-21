Yazıköy Ortaokulu'ndan Burdur Gölü'ne Farkındalık Projesi

(BURDUR) - Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesine dikkat çekmek amacıyla klip hazırlayan Yazıköy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.

Yazıköy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Ercengiz, çevre bilinciyle hareket eden gençleri ve öğretmenlerini tebrik ederek, şunları söyledi:

"Burdur merkeze yakın köylerimizden biri olan Yazı Köyü, geçmişte büyük bir köy kimliği taşısa da bugün de tarım ve hayvancılığın güçlü şekilde sürdüğü nadir köylerimizden biri olarak varlığını sürdürüyor. Ancak ne yazık ki tüm köylerimizde olduğu gibi Yazı Köyü'nde de öğrenci sayısı her geçen gün azalıyor. Bu azalmaya rağmen, Yazı Köyü Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Ayşegül Ölmez'in öncülüğünde hazırladıkları farkındalık projesiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza attılar. Burdur Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları klip ve proje ile çevre bilincine ve doğaya olan duyarlılıklarını gösterdiler. Yazı Köyü Ortaokulu öğrencilerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2014 yılında göreve başladığımdan bu yana Burdur Gölü'nün geri dönülmez bir sürece doğru gittiğini her fırsatta dile getiriyorum. Bilim insanlarına göre 2 milyon yıldır var olan bu göl, son 50 yıl içerisinde yüzde 50 oranında küçüldü. Göle dikkat çekmek için bugüne kadar pek çok etkinlik düzenledik; su sporları yarışmaları, Solo Türk uçuşları, peyzaj çalışmaları, piknik alanları ve iskele gibi birçok proje gerçekleştirdik. Ama en anlamlısı, siz gençlerin elini taşın altına koyarak bu mücadeleye destek vermeniz. Siz kliplerinizi çektiğiniz o iskeleden sadece 9 yıl önce tekneler kalkıyordu. Bugün ise altında su kalmadı. Ne kadar hızlı bir çekilme yaşandığını siz de gördünüz. Bu nedenle bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Ben emeği geçen tüm öğretmen ve sizlere teşekkür ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlu olsun."