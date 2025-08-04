Yazır Mahallesi\'nde İçme Suyu Hattı Döşendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde yeni açılan yola içme suyu şebeke hattı döşedi.

ASAT Kumluca Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallenin Asar mevkisinde yeni açılan kadastro yolunda 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yaptı.

Yeni hat sayesinde mahalle sakinlerinin içme suyuna erişimi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, bölgede yaptıkları çalışmayla mahallenin kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarının önceliğine göre çalışma planı yaptıklarını belirten Turan, "İlçe genelinde çalışma planı yaparken öncelikle hayati ihtiyaç olan içme suyuna öncelik veriyoruz. Sonrasında yol ve diğer altyapı çalışmalarını ele alıyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla da Yazır Mahalle'mizde içme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın sorununu çözmüş olduk." ifadelerini kullandı