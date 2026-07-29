Yazır Mahallesi Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazır Mahallesi Tahliye Ediliyor

Yazır Mahallesi Tahliye Ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumluca'daki orman yangını nedeniyle Yazır Mahallesi'nde evler tahliye ediliyor.

YAZIR MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI

Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.

2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA

Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.

Tolga YILDIRIM- İrem BAŞDAŞ/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Antalya, Kumluca, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazır Mahallesi Tahliye Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
İstanbul’da 4 belediye başkanı daha AK Parti yolunda İstanbul'da 4 belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:35
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük’e geri döndü
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 17:10:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yazır Mahallesi Tahliye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.