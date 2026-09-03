YDP hükümetten çekilme kararı aldı

(KKTC) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Parti Meclisi kararıyla hükümetten çekilme kararı aldığını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın selameti için dün akşam saatlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıklamıştı.

YDP Genel Başkanı da olan Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'in kendisini telefonla arayarak, gemi faciasının soruşturmasının selameti açısından görevden almak zorunda olduğunu bildirdiğini aktardı.

Görevden alınma kararını Arıklı, "Bu benim aslında iki yıldan beri beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önceki açıklamasını da hatırlatan Arıklı, artık kendisinin talepte bulunmasına gerek kalmadığını, savcılıktan böyle bir talep gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğini ifade etti.