YEDAM'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YEDAM'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği

YEDAM\'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği
29.06.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki YEDAM, bağımlılara 6 bin 100 görüşme ile destek sunarak sosyal hizmetler sağlıyor.

Şanlıurfa'da 2017 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca 588 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği sunulurken toplam 6 bin 100 görüşme gerçekleştirildi.

Kentte 8 yıl önce kurulan YEDAM'da bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler gizlilik esasları çerçevesinde yürütülüyor. Kurumda görevli psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarınca, birebir görüşülen tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor.

YEDAM atölyelerinde danışanlara yönelik boş zamanlarını değerlendirmeleri için masa tenisi ve resim gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Görevliler, fırsat buldukça esnaf ziyaretlerinde bulunarak, broşürler aracılığıyla bilgilendirme yapıp destek talebinde bulunuyor.

Merkezde bugüne kadar alkol bağımlılığından 26, madde bağımlılığından 289, tütün bağımlılığından 191, kumar bağımlılığına yönelik 76 ve internet bağımlılığından 6 olmak üzere 588 kişiye destek sunuldu, toplam 6 bin 100 görüşme gerçekleştirildi.

"Bugüne kadar 450 YEDAM tanıtımı yaptık"

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Salih Ceylan, AA muhabirine, YEDAM bünyesinde 5 uzman ekip ve iki destek ekibinin hizmet verdiğini söyledi.

Görüşmelerin yanı sıra bağımlı bireylere ve ailelerine ulaşmak adına YEDAM tanıtımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"YEDAM kurulduğu günden bu yana toplam 6 bin 100 görüşme yaptık. Kurum, kuruluş, vakıflara yönelik okullara yönelik YEDAM tanıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 450 YEDAM tanıtımı yaptık. Bunun yanı sıra bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz bağımsızlık seferberliği kapsamında esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Esnaflara yaptığımız ziyaretlerde YEDAM faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz, broşür dağıtıyoruz. Nasıl çalıştığımızı, hangi alanlarda çalıştığımızla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz ve bu konuda esnaflarımızla işbirliği kuruyoruz. Danışan yönlendirmeleri konusunda varsa çevrelerinde veya çalıştıkları çevrede, ailede bağımlı bir birey varsa veya bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan bir birey varsa bize yönlendirmeleri konusunda desteklerini talep ediyoruz. Çünkü esnaflar bizim sahadaki en güçlü ayaklarımızdandır. İşbirliği yaptığımız, gezdiğimiz tüm esnaflarımıza işbirliği kuruyoruz ve bu konuda yönlendirmeleri merkezlerimize yönlendirmeleri oluyor, gerçekleştiriliyor."

"Sosyal etkinlik çalışmaları yürütüyoruz"

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Hacer Aktar ise danışanların kuruma geldiğinde psikologlar tarafından klinikte ilk görüşmeye tabi tutulduklarını söyledi.

Görüşme sonrasında eğer sosyal hizmete gereksinim varsa buna yönelik olarak yönlendirmeler yapıldığını ifade eden Aktar, şunları kaydetti:

"Bu yönlendirmeyle beraber danışanlarımıza büyük bir değerlendirme görüşmesi yapmaktayız. Takip görüşmelerinde de kişiye özel bir müdahale planı oluşturarak danışanın özellikle sosyal katılımını sağlama, sosyal ihtiyaçlarını karşılama özellikle aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde yaşadığı çevrede ve boş zaman değerlendirmesi adına sosyal düzenleme gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada kurumsal işbirliği ve ara buluculuk yapıyoruz. Yine saha ziyaretleri Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) hastane ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek danışanlarımıza günlük hayatlarında da yine zorluk çıkaran konularda destek olmaktayız. Sosyal etkinlik çalışmaları yürütüyoruz. Onların ilgi alanlarına bağlı olarak çeşitli atölyeler düzenlemekteyiz. Değişim demek yeni alışkanlıklar, yeni bir çevre, yeni bir hayat demektir. Danışanlarımızın sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunlarının giderilmesinde işbirliği içerisinde çalışmaktayız."

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:22:36. #7.11#
SON DAKİKA: YEDAM'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.