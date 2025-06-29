YEDAM\'dan 588 Kişiye Bağımlılıkla Mücadele Desteği

Şanlıurfa'da 2017 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca 588 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği sunulurken toplam 6 bin 100 görüşme gerçekleştirildi.

Kentte 8 yıl önce kurulan YEDAM'da bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler gizlilik esasları çerçevesinde yürütülüyor. Kurumda görevli psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarınca, birebir görüşülen tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor.

YEDAM atölyelerinde danışanlara yönelik boş zamanlarını değerlendirmeleri için masa tenisi ve resim gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Görevliler, fırsat buldukça esnaf ziyaretlerinde bulunarak, broşürler aracılığıyla bilgilendirme yapıp destek talebinde bulunuyor.

Merkezde bugüne kadar alkol bağımlılığından 26, madde bağımlılığından 289, tütün bağımlılığından 191, kumar bağımlılığına yönelik 76 ve internet bağımlılığından 6 olmak üzere 588 kişiye destek sunuldu, toplam 6 bin 100 görüşme gerçekleştirildi.

"Bugüne kadar 450 YEDAM tanıtımı yaptık"

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Salih Ceylan, AA muhabirine, YEDAM bünyesinde 5 uzman ekip ve iki destek ekibinin hizmet verdiğini söyledi.

Görüşmelerin yanı sıra bağımlı bireylere ve ailelerine ulaşmak adına YEDAM tanıtımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"YEDAM kurulduğu günden bu yana toplam 6 bin 100 görüşme yaptık. Kurum, kuruluş, vakıflara yönelik okullara yönelik YEDAM tanıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 450 YEDAM tanıtımı yaptık. Bunun yanı sıra bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz bağımsızlık seferberliği kapsamında esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Esnaflara yaptığımız ziyaretlerde YEDAM faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz, broşür dağıtıyoruz. Nasıl çalıştığımızı, hangi alanlarda çalıştığımızla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz ve bu konuda esnaflarımızla işbirliği kuruyoruz. Danışan yönlendirmeleri konusunda varsa çevrelerinde veya çalıştıkları çevrede, ailede bağımlı bir birey varsa veya bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan bir birey varsa bize yönlendirmeleri konusunda desteklerini talep ediyoruz. Çünkü esnaflar bizim sahadaki en güçlü ayaklarımızdandır. İşbirliği yaptığımız, gezdiğimiz tüm esnaflarımıza işbirliği kuruyoruz ve bu konuda yönlendirmeleri merkezlerimize yönlendirmeleri oluyor, gerçekleştiriliyor."

"Sosyal etkinlik çalışmaları yürütüyoruz"

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Hacer Aktar ise danışanların kuruma geldiğinde psikologlar tarafından klinikte ilk görüşmeye tabi tutulduklarını söyledi.

Görüşme sonrasında eğer sosyal hizmete gereksinim varsa buna yönelik olarak yönlendirmeler yapıldığını ifade eden Aktar, şunları kaydetti:

"Bu yönlendirmeyle beraber danışanlarımıza büyük bir değerlendirme görüşmesi yapmaktayız. Takip görüşmelerinde de kişiye özel bir müdahale planı oluşturarak danışanın özellikle sosyal katılımını sağlama, sosyal ihtiyaçlarını karşılama özellikle aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde yaşadığı çevrede ve boş zaman değerlendirmesi adına sosyal düzenleme gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada kurumsal işbirliği ve ara buluculuk yapıyoruz. Yine saha ziyaretleri Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) hastane ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek danışanlarımıza günlük hayatlarında da yine zorluk çıkaran konularda destek olmaktayız. Sosyal etkinlik çalışmaları yürütüyoruz. Onların ilgi alanlarına bağlı olarak çeşitli atölyeler düzenlemekteyiz. Değişim demek yeni alışkanlıklar, yeni bir çevre, yeni bir hayat demektir. Danışanlarımızın sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunlarının giderilmesinde işbirliği içerisinde çalışmaktayız."