Yedigöller\'de Buz Pateni Keyfi

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ERZİNCANLI kayak antrenörü Canser Atilla, Çayırlı ilçesindeki 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nın zirvesindeki yüzeyi donan Yedigöller'de buz pateni yaptı.

Erzincan'da etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve soğuğa bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü dağlardaki göletler buzla kaplandı. Kentin yüksek rakımdaki göllerinden biri olan 3 bin 549 metre rakımlı Yedigöller'in yüzeyi yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasıyla kaplandı. Donan göl, maceraseverler için eğlence yeri haline döndü. Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Canser Atilla ve arkadaşları kros motorlarıyla çıktıkları gölün yüzeyinde buzda halay çekti. Motorlarıyla buz üzerindeki gösterinin ardından Atilla ve arkadaşları ayaklarına giydikleri patenlerle buz pateni yaptı. Göl yüzeyinde gün boyu eğlenen sporcular, daha sonra motosikletleriyle geri döndü.

Yedigöller bölgesinin rakımı sebebiyle Erzincan'ın en soğuk yeri olduğunu belirten Canser Atilla, "Bölgenin zorlu coğrafyasını kros motorlarımızla geçtik. Yoğun bir kar vardı. Bölge bu mevsimde rakım yüksek olduğu için etkili olan soğuk hava yüzünden göl yüzeyi buzla kaplanmış. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi yanımızda getirip çok güzel eğlendik" dedi.