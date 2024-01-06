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Yedigöller Milli Parkı'nda İnsan Faaliyetleri Doğal Dengesini Bozuyor - Son Dakika
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Yedigöller Milli Parkı'nda İnsan Faaliyetleri Doğal Dengesini Bozuyor

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden 5 akademisyenin yaptığı araştırmaya göre, Yedigöller Milli Parkı'ndaki insan faaliyetleri doğal dengeyi bozuyor. Araştırmada, konaklama yapıları ve asfalt yolun göllerin bulunduğu koruma alanında büyük bozulmalara ve tahribatlara neden olduğu belirtiliyor. Ayrıca, milli parkta yapılan aktivitelerin artması sulak yaşamın bozulmasını da beraberinde getiriyor.

Yedigöller Milli Parkı\'nda İnsan Faaliyetleri Doğal Dengesini Bozuyor
06.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:36
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BOLU'da her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı'nda, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde görevli 5 akademisyen, milli parktaki insan faaliyetlerinin doğal dengeye etkisiyle ilgili bilimsel araştırma yaptı. 2 yıl süren araştırma sonunda hazırlanan bilimsel makalede, insan faaliyetlerinin doğal dengeyi bozduğu belirtilerek, "Konaklama amaçlı yapılan bungalovlar ve asfalt yol, göllerin bulunduğu mutlak korumaya alınmış doğal alanlarda insan eyleminden kaynaklanan tehlike etkilerini arttırmıştır. Büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür" denildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Necmi Aksoy, Doç. Dr. Engin Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan, insan faaliyetlerinin Yedigöller Milli Parkı'nın doğal dengesine etkisi üzerine çalışma yaptı. 5 akademisyenin 2022 yılında başlattıkları, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışma, milli parka gelen yoğun tatilci sayısının Yedigöller'in eşsiz doğasını etkilediğini ortaya koydu. 2 yıl süren çalışmanın ardından hazırlanan bilimsel makalede Yedigöller'de yapılan asfalt ve taş kaplama ile kamp ve doğa aktivitelerine dikkat çekilerek, "Doğa, kamp, eğlence aktivitelerin artması, son 10-15 yılda konaklama amaçlı çok sayıda bungalovun yapılması, milli park girişine kadar asfalt yol ve göller korumaya ayrılmış alanda ise taş kaplamalı yolların yapılması ile günlük ziyaretçi sayısının artması, alanda insan eylemi tehlikelerini arttırmıştır. Hassas bir habitat olan sucul toplum başta olmak üzere çamur, su ihtiyacı duyan bitkiler ve orman toplumu ve habitatlarında büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür. Tahrip olmuş alanlarda acilen çevreyle ilgili yenilemeye gidilmelidir" denildi.

AKTİVİTELERİN ARTMASI SULAK YAŞAMIN BOZULMASINI ARTIRIYOR

Milli parkta yapılan aktivitelerin artmasının sulak yaşamın bozulmasına neden olduğunun vurgulandığı makalede, eğlence aktivitelerinin taşıma kapasitesine göre yeniden planlanması gerektiği uyarısı yapılarak, "Özellikle yaz aylarında, deniz dili otunun saf ve baskın olarak artması, Yedigöller'de bulunan Büyükgöl, Deringöl ve Nazlıgöl'de mevsimsel kaynaklı olarak göl yüzeyinde su akışını azaltarak, çökel oluşumuna ve parçacık birikimine neden olmaktadır. Yaz aylarında başta balıkçılık ve kampçılık olmak üzere aktivitelerin artması bu aylarda alanda sulak yaşamın bozulmasını arttırmaktadır. Sulak yaşamın bozulmasındaki artış da gölün su kalitesinin bozulmasına ve yaygın bitki kompozisyonunun değişmesine neden olmaktadır. Su döngüsü ile birlikte eğlence aktivitelerin taşıma kapasitesine göre yeniden planlanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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Düzce Üniversitesi, Bolu, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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