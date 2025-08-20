Yedikule Hisarı'nda Açık Hava Sinema Keyfi - Son Dakika
Yedikule Hisarı'nda Açık Hava Sinema Keyfi

20.08.2025 00:12
Fatih Belediyesi, tarihi Yedikule Hisarı'nda 'Venedik'te Cinayet' filmini açık havada gösterdi.

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde, tarihi Yedikule Hisarı'nda açık havada "Venedik'te Cinayet" isimli filmin gösterimi yapıldı.

Dev ekranda film gösterimi, hem tarihi atmosferi hem de sinema keyfini bir araya getirerek izleyicilere farklı bir deneyim fırsatı sundu.

Akademisyen Senem Bilici, AA muhabirine, açık hava sinema etkinliğinin çok güzel olduğunu belirterek, "Öncelikle Instagram'dan duydum. Fatih Belediyesinin Instagram sayfasını takip ediyordum. O sayede etkinliklerden yararlanıyorum. Birisi de bu açık hava sinema etkinliği." dedi.

Bilici, Fatih Belediyesinin diğer etkinliklerine de katılmayı planladığını ifade etti.

"Hemen en önü kapmak için sıraya girdim"

Bilici, şöyle konuştu:

"Venedik'e bayılırım. Daha önce gitmiştim. Filmde gezdiğim yerlerden bazı kesitler bulabileceğimi düşünüyorum. Bir de 2023 yapımı ödüllü filmlerden biriymiş. Daha önce izlemediğim için de bu filmi seçtim. 2 saat önce geldim. Hemen en önü kapmak için sıraya girdim. Güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerde daha fazla filmlerin olmasını, daha fazla katılım olmasını bekliyoruz."

Öğretmen Deniz Kurç, "Ben çok beğendim burayı. Gerçekten hayal ettiğimden daha güzelmiş. Ortam çok tatlı. Biraz erken geldik. Güzel, rahat bir yer bulabildik. Kafesi falan da var. Ben çok sevdim. Film başlamadan önce biraz gezdik. Hafta sonu daha detaylı gezmek için gelmeye karar verdik." dedi.

"Hem gizemli bir film hem tarihi atmosfer, ikisi bir arada"

Filmin, Agatha Christie'nin kitabından uyarlandığını, kitabı da okuduğunu söyleyen Kurç, "Filmini de çok az hatırlıyorum. Yedikule Hisarı'nda restorasyon çok güzel olmuş. Hem gizemli bir film hem tarihi atmosfer, ikisi bir arada çok güzel olmuş. Çok beğendim." ifadesini kullandı.

Sigortacı Murat Eryılmaz da "Bizim için güzel oldu. Bilete harcayacağımız parayı yiyeceklere harcadık." diye konuştu.

Filmi annesi, kardeşi ve nişanlısıyla izlediğini dile getiren Eryılmaz, buradaki atmosferi ve ambiyansı çok beğendiğini, daha önce de "Av Mevsimi" filmini izlediklerini söyledi.

Eryılmaz, Yedikule Hisarı'na tekrar gelmeyi düşündüklerini belirterek, "Hafta içi olduğundan çok fazla gezme şansımız olmadı. Herkese tavsiye ederim. En geç saat 19.00 gibi burada olmak gerekiyor. Çünkü doluyor. Arabayla biraz daha erken gelinmesi gerekiyor." dedi.

Yedikule Hisarı'nda bir sonraki film gösterimi "Jumanji: Vahşi Orman" ile perşembe günü yapılacak.

Etkinlikler için "www.fatih.bel.tr" adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
