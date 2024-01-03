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Yedikule Hisarı: Türkiye'nin En Eski Açık Hava Müzesi - Son Dakika
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Yedikule Hisarı: Türkiye'nin En Eski Açık Hava Müzesi

Yedikule Hisarı, Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden biridir. Roma döneminde inşa edilen hisar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde genişletilmiş ve kullanılmıştır. Hisar, tarihi zindanları ve ihtişamlı yapısıyla dikkat çekmektedir. Görüntülenen FPV dron kayıtlarında, hisarın tarihi dokusu ve restorasyon çalışmaları da yer almaktadır.

Yedikule Hisarı: Türkiye\'nin En Eski Açık Hava Müzesi
03.01.2024 - 13:43,
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Zindanıyla nam salan, efsaneleri yüzyılları aşan, Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden Yedikule Hisarı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından FPV dronla görüntülendi.

İstanbul Fatih'te bulunduğu mahalleye adını veren Yedikule Zindanları'nın temeli, Roma döneminde atıldı. Yapı, 2. Theodosius tarafından zindan olarak değil, şehre gelen krallar ve saray mensuplarını ihtişamlı şekilde karşılamak için yaptırıldı.

İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen 4 kuleye sahip yapıya, Fatih Sultan Mehmet döneminde 3 kule daha eklendi.

Yine Fatih döneminde aralarına surlar ördürülen kulelerin birbirlerine bağlanmasıyla bir garnizon oluşturuldu. Böylelikle iki büyük imparatorluğun tarihi yapıları bütünleşmiş oldu.

Artık "Yedikule" adını alarak bugünkü görünümüne kavuşan hisar, "Genç Osman", "Cephane", "3. Ahmet", "Hazine", "Zindan", "Top" ve "Bayrak" adında 7 kuleye sahip bir yapı haline geldi.

"3,5 asır boyunca hapishane olarak kullanıldı"

Fatih'ten 3. Murat dönemine kadar "Hazine" kulesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesinin muhafaza edildiği hisar, aynı zamanda 3,5 asır boyunca hapishane olarak kullanıldı. Hisarda bu amaçla kullanılan iki kuleden biri olan "Zindan"da savaş esirleri, "Genç Osman"da ise devlet adamları ve ordu mensupları hapsedildi.

15. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde hasar gören hisar, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yaptırılan 4 kuleden biri yıkıldığı için Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen kulelerle bugünkü 6 kuleli halini aldı.

İstanbul'a hükmetmiş imparatorluklar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan hisar, şimdilerde Fatih Belediyesinin kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Surların ihtişamlı yapısı kaydedildi

Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden Yedikule Hisarı, AA tarafından FPV dronla görüntülendi.

Dronun hisarın kapısından içeri girerek kaydettiği görüntüler, beş köşeli yıldız biçiminde tasarlanan suların ihtişamlı yapısını gözler önüne seriyor.

Birçok şarkıya konu olan, dizi ve film çekimlerinde de kullanılan hisarın tarihi dokusunu yansıtan görüntülerde, nam salan ve efsaneleri yüzyılları aşan zindanlardan kesitler yer alıyor.

Görüntülerde, zamana meydan okuyan Yedikule Hisarı'nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları da aktarılıyor.

Kaynak: AA
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