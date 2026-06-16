Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Hasadı Başladı

Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Hasadı Başladı
16.06.2026 11:29
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Bingöl Yedisu'da, coğrafi işaretli horoz kuru fasulyesinin üretimi ata tohumlarla sürdürülüyor.

METİN DERE - Bingöl'de Yedisu tescilli kuru fasulyesinin üretimi için kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık ata tohumları toprakla buluşturuluyor.

İlçenin verimli arazilerinde ekimi yapılan ve 2021 yılında coğrafi işaret tescili alan Yedisu horoz kuru fasulyesi, Peri Suyu'nun beslediği tarım alanlarında yetiştirilerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Yörede fasulye üretimi yapan çiftçilerin yılın bu sezonu tarlada mesaisi başlıyor. Bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ederek ata tohumlarını elleriyle tarlaya serperken kimi çiftçiler ise traktör yardımıyla ekim yapıyor.

Yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve kendine özgü lezzetiyle bilinen horoz kuru fasulyesinin üretiminin artırılması amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kaymakamlık koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Köylere dönüşün artmasıyla üretim alanı da genişleyen horoz kuru fasulyesinde geçen yıl yaklaşık 700 dönüm alanda ekim yapıldı, yaklaşık 140 ton ürün elde edildi.

"Fasulyemizi toprakla buluşturma zamanı"

Üreticilerden İbrahim Yakışan, AA muhabirine, ailesiyle 10 dönüm arazide Yedisu horoz kuru fasulyesi ekimi yaptığını söyledi.

Traktör yardımıyla ekim yaptıklarını aktaran Yakışan, "Yedisu horoz kuru fasulyemizi toprakla buluşturma zamanı. Mibzer (tohum atmak için kullanılan tarım aleti) ile ekim yapıyoruz. Sıra sıra ekiyoruz, biçilmesi de rahat oluyor. Eylül ayında biçim yapıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Ürünümüzü İstanbul'da düzenlenen 'Bingöl Tanıtım Günleri'nde de satıyoruz. Siparişleri yetiştiremiyoruz." dedi.

"Coğrafi işaretli olduğu için çok talep görüyor"

Döşengi Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Ali Ekber Pekgüzel de hayvancılık ve arıcılığın yanı sıra kiraladığı arazide fasulye üretimi de yaptığını belirtti.

Ata tohumu ile üretim yaptığını ifade eden Pekgüzel, "Allah nasip ederse eylül ve ekim aylarında hasat yapacağız. Genellikle perakende satışı yapılıyor. Yedisu horoz kuru fasulyesi coğrafi işaretli olduğu için çok talep görüyor." diye konuştu.

"Tohumları babalarımızdan kalma usulle toprağa serpiyoruz"

Dinarbey köyündeki üreticilerden Baykan Açığ da babasıyla birlikte 30 yıldır üretim yaptıklarını anlattı.

Daha önce traktörle ekim yaptıklarını ancak daha sonra elle ekim yöntemine geçtiklerini dile getiren Açığ, "Tohumlar toprağın çok derinine batıyordu ya da üstte kalıyor, yeşermiyordu. Bu nedenle makineden vazgeçtik. Tohumları babalarımızdan kalma usulle toprağa serpiyoruz, sonra traktörle üzerini kapatıyoruz. Yedisu horoz kuru fasulyesinin kendine has özelliği var. Et gibi bir tadı var, çok güzel. Hem çok erken pişiyor hem de kabuk atmıyor. Umarım emeğimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yedisu, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Hasadı Başladı - Son Dakika

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