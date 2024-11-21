Yediuyur Yavrusu Koruma Altında

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Erzurum'da bitkin halde bulunan nesli koruma altındaki yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

Kent kırsalında yerde bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerce teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından şırınga yardımıyla damla damla süt verilerek beslenen ve özenle bakımları yapılan yaklaşık 6 santimetrelik yediuyur yavrusu, tamamen sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.