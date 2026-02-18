Yeğenini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan A, maktulün eşi S.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Kenan A, maktulü karşılaştıkları zamanlarda öldürme imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını, olay günü de kastının öldürmek olmadığını savundu.

Olay günü tartışmanın ardından araçlarının çarpıştığını söyleyen Kenan A, maktulün kendisinden uzun, yapılı ve yaşça küçük olduğu için korktuğunu kaydetti.

Kenan A, "Korktuğum için can havliyle ateş ettim. Çok pişmanım, ellerim kırılsaydı da olmasaydı bu iş." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da eylemin tasarlanarak işlenmediğini savunarak, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, cezada indirim uygulamadı.

Olay

Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta 2 Mayıs 2025'te Kenan A, yeğeni Muhammet A'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.