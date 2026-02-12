Yeğenlerine İstismar: 42 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Yeğenlerine İstismar: 42 Yıl Hapis İstemi

12.02.2026 10:36
Ankara'da bir dayı, yeğenlerine cinsel istismardan 42 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'ya ziyarete geldiği sırada 5 ve 8 yaşlarındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan kişi hakkında en az 42 yıl hapis ceza istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanığın yargılanmasına 18 Şubat'ta başlanacak.

Ankara'da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.Ç'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda dayı Resul Özdemir hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Özdemir'in yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, "Mağdur çocukların dayısı olan Resul Özdemir her ne kadar suçlamaları kabul etmemişse de mağdur çocukların yaşı itibariyle yalan söylemelerinin beklenmeyeceği, mağdur çocuk Y.Ö.H'nin olayı abartı katmadan ve kurgulayamayacağı şekilde anlattığı, 20 Ocak 2024 tarihi ile 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Resul Özdemir'in Ankara ilinde olduğunun baz bilgisinden tespit edildiği ve bu tarihler arasında yeğenleri Y.Ö.Ç'ye ve E.Ç'ye karşı çocuğun cinsel istismar suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Özdemir'in çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi istendi.

Sanık Özdemir'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 18 Şubat'ta Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

