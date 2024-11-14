Yem Silosuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yem dolu siloya düşen işçi öldü.
Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Yalçın Saldamlı (40) dengesini kaybederek yem silosuna düştü.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Saldamlı'nın cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
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