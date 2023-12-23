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YEMEK SİPARİŞİ GÖTÜRÜRKEN REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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YEMEK SİPARİŞİ GÖTÜRÜRKEN REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, motosikletiyle yemek siparişi götürürken dengesini kaybedip refüje çarpan Mehmet Şakir Paksoy (21), hayatını kaybetti.

23.12.2023 - 19:17,
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GAZİANTEP'te, motosikletiyle yemek siparişi götürürken dengesini kaybedip refüje çarpan Mehmet Şakir Paksoy (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryesi izinli olduğu için siparişe kendisi çıkan iş yeri sahibi Mehmet Şakir Paksoy, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ilerlerken, hakimiyeti kaybedip refüje çarptı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Mehmet Şakir Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Paksoy'un cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

YEMEK SİPARİŞİ GÖTÜRÜRKEN REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: YEMEK SİPARİŞİ GÖTÜRÜRKEN REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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