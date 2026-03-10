Yemek siparişlerinde yeni dönem! "Gizli ücret" devri sona eriyor - Son Dakika
Yemek siparişlerinde yeni dönem! "Gizli ücret" devri sona eriyor

Yemek siparişlerinde yeni dönem! "Gizli ücret" devri sona eriyor
10.03.2026 11:41
Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarının restoranlardan aldığı komisyon ve ek ücretlere yönelik yeni bir düzenleme başlattı. Yeni uygulamayla birlikte platformlar, komisyon, kurye ve reklam gibi tüm kesintileri hem restoranlara hem de tüketicilere açık şekilde gösterecek. Kurallara uyum için platformlara 1 Nisan 2026’ya kadar süre tanındı.

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında restoranlardan alınan yüksek ve karmaşık komisyon ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni uygulamayla birlikte platformlar, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm ücretleri satıcı panelinde ayrıntılı şekilde göstermek zorunda olacak.

TÜKETİCİLER DE ÜCRETİ KALEM KALEM GÖREBİLECEK

Ayrıca tüketiciler de sipariş ekranında ödedikleri tutarın hangi kalemlerden oluştuğunu görebilecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, ödeme süreci ve altyapı gibi temel hizmetler için restoranlardan ek ücret talep edilmesi de yasaklanacak. Kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara ise herhangi bir ceza uygulanamayacak.

PLATFORMLARA 1 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Düzenlemeye göre komisyon hesaplaması da netleştirildi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; indirim yapılmadığında komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden alınacak, indirimli satışlarda ise müşterinin ödediği gerçek tutar esas alınacak. Platformlara yeni kurallara uyum sağlamaları için 1 Nisan 2026’ya kadar süre verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:12
