Yemek Yarışması ile Geleneksel Lezzetler Tanıtıldı
22.04.2026 10:54
Bitlis Eren Üniversitesi, BETAV iş birliğiyle düzenlenen yarışmada yöresel yemekler tanıtıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle yemek yarışması düzenlendi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında iki kategoride yapılan yarışmaya katılan 11 kişi, yemekleri Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ndeki mutfakta hazırladı.

BETAV Yahya Eren Sosyal Tesisleri'nde jüri üyelerinin beğenisine sunulan yemekler arasında coğrafi işaretli katıklı dolma, eşbabiye, ciğer taplaması ve kalbur hurması yer aldı.

Yarışmada, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin liralık hediye çeki takdim edildi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, bir medeniyeti oluşturan birçok unsurun bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri de yemek kültürüdür. Burada Ahlat'ın, Bitlis'in kadim yemek kültürünü hem tatma hem de tanıma fırsatı bulacağız. Yemek kültürünün ülkemizde de tanınması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz da coğrafi işaret aldıkları yemekleri hazırlayan yarışmalara teşekkür ederek, "Bu sürekliliği sağlayacak nesil yetiştiriyorsunuz. Bu son derece önemlidir. Avrupa'da son dönemde yöresellik önem kazanmaya başladı. Bu vesileyle etkinliği başarılı ve önemli buluyorum." diye konuştu.

Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Denk de etkinliğin sadece bir yemek yarışması olmadığını aynı zamanda hafıza tazeleme ve değerlerin korunması projesi olduğunu belirtti.

Yarışmada, katıklı dolma ve eşbabiye yemeklerinde Neslihan Avcı, ciğer taplaması ve kalbur hurması yemeklerinde Herdem Bildirici birinci oldu.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Turizm Haftası, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Bitlis, Ahlat, Son Dakika

