Yemekten fotoğraf paylaştı! Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı - Son Dakika
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Yemekten fotoğraf paylaştı! Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

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Yemekten fotoğraf paylaştı! Emine Erdoğan\'dan Türk dünyasına birlik mesajı
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Emine Erdoğan, TDT 13'üncü Zirvesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konuk devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin paylaşımında, zirvenin Türk dünyası arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetleri onuruna verdikleri resmi akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık. Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön vermesini ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı; 

Yemekten fotoğraf paylaştı! Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
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SON DAKİKA: Yemekten fotoğraf paylaştı! Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı - Son Dakika
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